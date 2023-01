Galpão da Embasa que pegou fogo no Cabula vira foco de abelhas, diz Codesal

O galpão da Embasa que pegou fogo na sexta-feira (20) no Cabula sofreu danos na estrutura e teve perda total do material estocado, informou a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que fez vistoria no local neste sábado (21). Além disso, como o local estocava sacas de açúcar que viraram melaço por conta do fogo, uma quantidade significativa de abelhas está no local.

A Codesal diz que informou a Embasa para que acione órgão competente para dar destinação apropriada às abelhas que surgiram no local. A empresa também deve registrar a ocorrência na Polícia Civil e não alterar o cenário até que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) faça a perícia.

O laudo técnico da Codesal constatou que houve danos ao telhado, não inteiramente consumido pelas chamas, avarias nas estruturas do galpão, sem comprometimento total, e as paredes estão fragilizadas.

Incêndio

As chamas, que começaram já no final da tarde, atingiram o galpão B do almoxarifado da empresa. Segundo a Embasa, não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia esteve no local, com cinco viaturas, debelando o fogo e, em seguida, fez o rescaldo. A fumaça ficou tão alta que assustou moradores de outros bairros. "Daqui da Vila Laura dá pra ver, bizarro", escreveu uma pessoa no Twitter.