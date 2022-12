Galvão alfineta o Brasil em em vitória da Argentina: 'Lição'

O narrador Galvão Bueno alfinetou a Seleção Brasileira durante a vitória por 3x0 da Argentina sobre a Croácia, resultado que colocou o time de Messi e companhia na final da Copa do Mundo. Durante a transmissão, Galvão comparou a postura dos argentinos com a do Brasil, que foi eliminado pelos croatas nas quartas de final.

"Não é que a Argentina está ganhando. A Argentina domina o jogo. Joga como quer. Como tem que jogar", disse Galvão.

"Somos superiores a Croácia? Sim. Então vamos marcar cada palmo de chão. Vamos deixar os nossos craques resolverem lá na frente. Que fique a lição! Para muita gente. Três para a Argentina, 0 para a Croácia", cutucou o narrador.

Em vários momentos do jogo Galvão lembrou da dificuldade que o Brasil teve contra a Croácia. A Seleção Brasileira até teve chances de gols, mas desperdiçou as oportunidades. O time abriu o placar na prorrogação, mas levou o empate nos minutos finais. O Brasil acabou eliminado nos pênaltis.

"Eu vou falar. Era exatamente o que a gente esperava que tivesse acontecido no jogo do Brasil contra a Croácia. Que a Croácia ficasse com a bola e que os jogadores brasileiros decidissem o jogo que nem os argentinos estão decidindo. Era isso que a gente esperava. Não se pode deixar um marcador no meio-campo para marcar três caras que jogam na Inter, Chelsea e Real Madrid. A Argentina faz aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse", continuou Galvão.

Essa não é a primeira vez que Galvão Bueno manifesta a sua insatisfação pela forma como o Brasil foi eliminado pela Croácia. Depois do jogo pelas quartas de final, ele publicou um vídeo nas redes sociais criticando a postura da equipe.