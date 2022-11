Galvão Bueno está fora da abertura da Copa pela 1ª vez em 36 anos

A Copa do Mundo do Catar quebrará uma tradição de 36 anos da Globo. Pela primeira vez desde a edição de 1986, disputada no México, Galvão Bueno não irá narrar a partida de abertura do Mundial. A estreia do narrador acontecerá somente no primeiro jogo do Brasil, contra a Sérvia, no dia 24, às 16h.

A mudança se deu após o jornalista de 72 anos ser internado no hospital Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com covid-19. Embora Galvão tenha recebido alta médica nesta quarta-feira (16), ele ainda aguarda um teste negativo para poder viajar para o Catar.

Com isso, a abertura da Copa e o primeiro jogo do torneio, entre Catar e Equador, terão narração de Luis Roberto, com comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro, na TV Globo. A partida está marcada para o próximo domingo (20), às 13h.

Luis Roberto entra para um seleto grupo da Globo. Ele se torna o quarto narrador na história da emissora a ser escalado para narrar a abertura da Copa. Nos Mundiais de 1970, no México, e 1974, na Alemanha, Geraldo José de Almeida (1919-1976) foi o responsável por abrir os trabalhos. Já Luciano do Valle (1947-2014) recebeu a missão nas edições de 1978, na Argentina, e 1982, na Espanha.

Galvão Bueno comandou todas as aberturas de 1986 em diante. Ele era escalado para fazer a primeira partida da Copa mesmo em jogos de pouco apelo. Foi assim no Mundial de 2018, com o confronto entre Rússia e Arábia Saudita, e na edição de 2010, com o duelo entre África do Sul e México.

"Estou aqui para passar um recadinho. Na verdade, dois. Primeiro: tome muito cuidado. A Covid voltou forte, forte mesmo. Então tome cuidado. Mas estou aqui para dizer que já estou inteiramente recuperado. Já estou com alta médica. Já vou agora para casa. É só questão de dar o (teste) negativo, pegar o avião, ir para o Catar. O Catar é logo ali. Tamo junto na Copa. Dia 24, quatro da tarde, Brasil e Sérvia. Estamos juntos pelo hexa", disse Galvão, em vídeo.

[[embed