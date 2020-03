Galvão Bueno faz longo desabafo sobre coronavírus: 'temo muito'

A pandemia do novo coronavírus não para de evoluir. Ao redor do mundo, já são mais de 200 mil casos confirmados, com 9 mil mortes. Aqui no Brasil, Galvão Bueno fez um longo desabafo, nesta quinta-feira (19), sobre a Covid-19. Em suas redes sociais, o narrador mostrou sua preocupação com a possibilidade de o vírus chegar às favelas e camadas mais pobres da sociedade.

"E quando esse vírus chegar às favelas? E quando esse vírus chegar - Deus que nos livre - aos grotões da mais profunda pobreza do nosso país? (...) Como colocar quem trabalha no dia-a-dia em sistema de home office? Se essas pessoas precisam do trabalho no dia-a-dia porque se não as famílias vão passar fome. Como evitar que essas pessoas possam usar o sistema coletivo de transporte se eles precisam trabalhar? Porque se eles não trabalharem, não vão sustentar suas famílias. Em alguns lugares nem água corrente tem para lavar as mãos, onde vão arrumar dinheiro para comprar álcool gel?", questionou Galvão.

"Tenho acompanhado todas as decisões, muitas delas muito corretas, mas onde está o grande projeto da atenção social a essas pessoas menos favorecidas? Temo. E temo muito quando esse vírus vier a atingir esses bolsões de linha de pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Que Deus nos abençoe a todos e nos ajude sempre", seguiu.

Veja o desabafo de Galvão em vídeo publicado no Instagram e na série de postagens no Twitter: