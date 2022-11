Galvão Bueno vai à loucura com derrota da Argentina; veja

A derrota da Argentina por 2x1 para Arábia Saudita, na manhã desta terça-feira (22), causou surpresa e uma avalanche de memes nas redes sociais. Quem também entrou na onda foi o narrador Galvão Bueno.

No Catar para a cobertura da Copa do Mundo pela Rede Globo, Galvão postou um vídeo comemorando a virada saudita. Nas imagens, ele aparece em um bar do país onde acompanhava a partida ao lado de outros torcedores.

"Vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Vocês não tem ideia. A loucura aqui dentro. A Arábia Saudita fez 2 a 1 na Argentina", disse Galvão Bueno aos risos.

MEU DEUS DO CEU



O GALVÃO ENLOUQUECEU COM O VEXAME DA ARGENTINA KKKKKKK pic.twitter.com/uzRw4r9JtQ — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) November 22, 2022

"Ganhar é bom. Ganhar da Argentina é muito melhor", chegou a escrever Galvão. A frase é um dos bordões do narrador, que na Copa do Mundo do Catar se despedirá das narrações pela Globo.

Considerada uma das favoritas para vencer o Mundial, a Argentina não estreou bem. Liderada por Messi, a equipe saiu na frente com gol marcado pelo próprio camisa 10, de pênalti. Mas os sul-americanos foram surpreendidos e levaram a virada no segundo tempo.