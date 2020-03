Galvão comemora adiamento da Olimpíada: 'prevaleceu o bom senso'

Galvão Bueno está feliz da vida com a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de adiar a Olimpíada para 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus. Para o narrador, a decisão foi uma questão de bom senso e de respeito aos atletas, fãs do esporte e jornalistas.

"Bem, amigos, eu estava aqui em casa fazendo alguns exercícios, faz bem para o corpo e faz bem para a mente em um momento como esses, quando li do adiamento dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Graças a Deus, prevaleceu o bom senso, como estava acontecendo com vários campeonatos de várias modalidades esportivas, passando para 2021. Uma questão de respeito aos atletas e aqueles que acabaram sendo infectados por essa terrível pandemia. Seria impossível ter garantia de saúde e que tudo ocorresse bem daqui a quatro meses, o Japão recebendo dezenas, centenas, milhares de pessoas entre atletas e jornalistas, entre fãs do esporte, está bem, a Olimpíada em 2021 é uma grande festa, um grande congraçamento da humanidade", disse Galvão, em vídeo postado no Instagram.

O narrador lembrou que somente em três ocasiões os Jogos não aconteceram e prometeu estar no Japão para a edição do ano que vem.

"Olha, só três vezes em 124 anos na Era Moderna não se fez realizar a Olimpíada, em 1916, Berlim, primeira Guerra Mundial, e duas por causa da segunda Guerra Mundial, Japão, 1940, e 1944, Inglaterra. Ela vai se chamar Jogos Olímpicos 2020, mesmo sendo em 2021. Ótimo. Quero estar lá, faço questão de estar lá, que vocês ponham acompanhar, todo mundo possa se preparar bem, que seja uma grande festa do esporte, uma grande festa da humanidade".

Na última segunda-feira (23), Galvão já tinha entrado oficialmente na briga pelo adiamento. Em um outro vídeo publicado por ele, o narrador dizia que manter a Olimpíada em 2020 seria "impossível" e que não havia a "menor condição".