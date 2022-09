Galvão diz que levaria Rodinei para a Copa: 'Melhor do Brasil'

O técnico Tite ainda não divulgou a lista de jogadores que representará o Brasil na Copa do Mundo do Catar, em novembro. Mas, se depender do narrador Galvão Bueno, um nome que passou longe da Seleção no ciclo de preparação será convocado para o Mundial. Durante o programa Bem, Amigos, do SporTV, Galvão afirmou que convocaria o lateral direito Rodinei, do Flamengo.

"Capaz de alguém dizer que eu estou maluco. Quem é o melhor lateral-direito do futebol brasileiro nesse momento? Rodinei! Sem dúvida nenhuma. Para mim, é o Rodinei sem dúvida nenhuma. A força física, a velocidade e a confiança que ele ganhou. E não está para renovar com o Flamengo. Ele pega a bola e vai para cima de todo mundo", disse Galvão.

Companheiro de bancada, Cléber Machado perguntou então se o Galvão levaria o jogador para o Mundial. "Nesse momento eu levaria", respondeu o narrador.

A lateral direita da Seleção Brasileira é um dos pontos de interrogação para o Mundial. O único nome praticamente certo é o de Danilo, da Juventus. Daniel Alves, atualmente no Pumas-MEX, e Emerson Royal, do Tottenham, também estão na mira de Tite.