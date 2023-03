Galvão lamenta veto da Globo em jogo com Arnaldo: 'Chateado'

Anunciado como uma das atrações do amistoso entre Marrocos e Brasil no "Canal GB", empreitada de Galvão Bueno no YouTube, Arnaldo Cezar Coelho não vai mais participar da transmissão da partida da seleção, revivendo a parceria de anos com o amigo. Segundo o narrador, a Globo não gostou do acordo com a CBF para passar o jogo na plataforma de vídeos.

Na TV aberta, a Band será a responsável pela transmissão. Arnaldo também é dono de uma afiliada da emissora.

"A Globo não gostou muito, mas o que eu posso fazer? E ainda tenho contrato com a Globo. Só fiquei chateado com a proibição do Arnaldo de participar comigo. O Arnaldo não tem mais contrato com a Globo desde 2018, mas ele tem uma televisão que é afiliada. No contrato lá de trás, não pode participar de nada sem aprovação e depois as coisas mudaram, mas o contrato dele tem 32 anos. Não sei o que houve. Ficaram chateados", disse Galvão Bueno, em entrevista ao Flow Podcast.

"A primeira pessoa com quem eu falei quando surgiu isso foi o Arnaldo. As aspas dele foram as seguintes: "claro que pode, Galvão". Então, ele ficou feliz da vida, eu também... Eu lamento porque não era pra ele trabalhar comigo. Era um momento de juntar uma dupla que trabalhou 30 anos juntos. Nós somos amigos mesmo. O combinado era fazer o jogo no sábado, pular no avião e botar o Arnaldo pra colher na vinícola. Deixa pra lá, toca em frente", comentou Galvão.

Galvão Bueno, de 72 anos, ressaltou na entrevista que sua intenção nunca foi se aposentar após a Copa do Mundo do Catar e que apenas não iria mais narrar na Globo. Ele também reafirmou o carinho pela emissora carioca, na qual passou 41 anos de sua carreira, e relembrou momentos importantes no canal.

"Eu só tenho a agradecer a Globo, uma relação de confiança mutua e sabendo a importância que tinha no trabalho. Eu sempre tive a liberdade de falar o que queria. Eu fui a única pessoa até hoje a fazer comentários no Jornal Nacional ao vivo, não fazer reportagem. Então, sempre foi uma relação e confesso que algumas vezes falei com as palavras da família Marinho, porque era um editorial que precisava ser feito", explica.

A transmissão de Marrocos x Brasil será o pontapé inicial do "Canal GB" no YouTube. A transmissão do jogo da seleção vai contar com figuras marcantes na carreira do narrador, como o comentarista Walter Casagrande e o repórter Tino Marcos. O casal Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo, do quadro Central do Apito, recentemente extinto pela Globo, também marca presença

Quem também irá participar será o influenciador Felipe Neto, sócio-fundador da Play 9, plataforma de criação de conteúdos para o YouTube que está por trás do "Canal GB". Galvão Bueno contou mais detalhes sobre o projeto e como surgiu a ideia de transmitir o jogo da seleção brasileira.

"Quando eu soube que a Globo não ia comprar o jogo da seleção por questão de horário (começa 19h de Brasília), me senti à vontade e aí é o maior barato porque não sei quando vai ser a outra. O canal não vai ser para transmissão, porque vai ter programa de automobilismo com meu filho Cacá Bueno, multicampeão, vou fazer programa sobre futebol...", disse.

Dono de uma das vozes mais marcantes da narração esportiva, Galvão Bueno ganhou notoriedade como narrador oficial da seleção brasileira na Rede Globo, participando da cobertura do tetracampeonato mundial, em 1994, e do penta, em 2002. Versátil, ficou conhecido por narrar as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1 e, mais recentemente, foi a voz do ouro de Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio.