Gamboa promove curso online de teatro ministrado por Andrea Elia

A premiada atriz e professora de teatro Andrea Elia dá início a partir desta quarta-feira (11), às 19h, ao curso de teatro Resgate. Serão 10 aulas de teatro ao vivo e online, sempre às quartas, às 19h, onde ela irá revelar os bastidores do seu processo criativo compartilhando conteúdos teóricos, recursos lúdicos e práticas interpretativas para que o participante, de casa, sob a regência da professora, possa desenvolver uma cena, aprofundar uma pesquisa cênica ou mesmo se instrumentalizar para melhorar a oratória ou dicção.

A novidade é que os 10 primeiros participantes poderão escolher exibir o solo, resultante da oficina, no palco do Teatro Gamboa dentro da programação ao vivo e online do espaço, em uma mostra em outubro. Além disso, caso o participante não possa acompanhar as aulas ao vivo, elas ficarão gravadas para que acesse a qualquer momento sem perder o conteúdo.

O curso custa R$ 300 (valor único) e a compra pode ser feita através do link https://teatrogamboaonline.com.br/p/curso-de-teatro-resgate-oficina-de-solos-1108-a-0810. Após o término das aulas ao vivo, o projeto ficará disponível ainda por 30 dias.