Game of Thrones: The Rise of the Dragon tem capa e ilustrações reveladas

The Rise of the Dragon (A Ascenção do Dragão, em tradução livre), novo livro da saga que deu origem a Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo, teve capa e ilustrações reveladas pelo autor George R. R. Martin em seu site oficial.

Segundo o escritor, a nova obra trará uma expansão ao reinado de Aegon Targaryen, retratada no previamente lançado livro Fogo & Sangue. A nova publicação terá um "estilo mais enciclopédico", similar àquele visto em O Mundo de Gelo e Fogo.

Confira imagens na galeria abaixo:

The Rise of the Dragon será escrito por Martin, Elio M. García Jr e Linda Antonsson (O Mundo de Gelo e Fogo). O lançamento está previsto para outubro de 2022, nos EUA e Reino Unido.

Na tevê, a saga de Martin retornará em breve com uma nova série na HBO, prevista para 2022 mas ainda sem data definida. Situada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, House of the Dragon será centrada na história da Casa Targaryen e seus dragões. O elenco da derivada terá Matt Smith (Doctor Who), Olivia Cooke (Jogador Nº 1), Paddy Considine (The Outsider), Rhys Ifans (O Espetacular Homem-Aranha), Steve Touissant (Príncipe da Pérsia), Sonoya Mizuno (Devs) e Graham McTavish (Outlander).

Veja o primeiro trailer de House of the Dragon: