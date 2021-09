Gamers não perdoam eFootball 2022 e erros rendem muitos memes

O eFootball 2022 mal foi lançado e já causou uma revolta dos gamers na internet. Disponibilidado de forma gratuita nesta quinta-feira (30), o novo jogo de futebol da Konami acabou virando meme, com visuais bizarros e muitos bugs.

A galera não gostou, principalmente, da aparência de Cristiano Ronaldo e Messi. Mas também teve muita gente reclamando de erros como o desaparecimento de jogadores e até o árbitro 'deslizando' em campo. Sucessor da série Pro Evolution Soccer (PES), o game tem prevista para novembro uma grande atualização.

Veja algumas das reclamações dos usuários:

The new pes game looks good ???? pic.twitter.com/tgBso35BtP — ???? (@utdfreddie) September 30, 2021

Eu Tô jogando o Novo PES ou The Walking Dead???



???????????????????????????????????? pic.twitter.com/kaA3Amlz94 — Rogerio Weddow (@rogerioweddow) September 30, 2021

Cristiano Ronaldo no eFootball 2022!



As imagens falam por si só. Decepção! pic.twitter.com/QB2vsfqr06 — LA MÁQUINA CR7 (@CR7LAMAQUINA) September 30, 2021

O cara virou papelão kkkkk tá grudado no chão riram tanto que FIFA era bugado que efootball copiou kkkk pic.twitter.com/p12skHMKoa — Miojo-B #PESTubers (@Miojo_B) September 30, 2021

Cara desde meu último Tweet eu não consegui terminar uma partida dessa atrocidade chamada eFootball 22



A Konami destruiu todas as franquias que ela tinha, Castlevania, Metal Gear e agora PES+ pic.twitter.com/oEwSiDrrhC — Mundo Geek (@MundoGeekOF1) September 30, 2021

new pes game is not serious pic.twitter.com/jp7TJD1TZL — ???????? (@bfcconor_) September 30, 2021

Estamos frente a la evolución olímpica del patinaje sobre césped sintético ???????????? #eFootball pic.twitter.com/u6JBMLsO55 — fergisgamer ????????⚽ (@fergisgamer) September 30, 2021

2 ANOS de desenvolvimento focado nessa obra prima ???????????? pic.twitter.com/qG3EVtXROc — MuuhPro (@MuuhPro) September 30, 2021

O início de um sonho// deu tudo errado #eFootball pic.twitter.com/1sIHQWLDoU — GVK ????????????| ???? (@GVKNTC) September 30, 2021

Legal esse MOD do NARUTO que colocaram no efootball???????????? https://t.co/uXDiRdKi0A — Luís Melo #PesVicioBR (vacinado 1/2????????) (@PesVicioBR) September 30, 2021

Ah konami qual é KKKKKKK Gasparzinho novo reforço do inter no efootball pic.twitter.com/VYsOuFkE8Q — Thiago ???????? (@tfbpa) September 30, 2021