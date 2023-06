Games: veja lista de jogos gratuitos e outros 13 que estão com até 85% de desconto

O mês de junho já chegou com tudo! Se você é fã dos jogos e adora economizar aquela grana na hora de comprar seus games favoritos, confira aqui! A coluna Gameverso, do CORREIO, separou as melhores promoções e até alguns jogos gratuitos para você neste mês. E pode ficar tranquilo que temos novidades tanto para aqueles que jogam nos computadores quanto para os amantes dos consoles (XBOX e PlayStation).

NOVIDADES PARA OS COMPUTADORES

Semanalmente a Epic Games disponibiliza um jogo do seu catálogo para baixar gratuitamente. Nesta quinta-feira (08) o jogo da vez é PAYDAY 2 que estará disponível até o dia 15 de junho para download. “ Um jogo de tiro cooperativo para 4 jogadores cheio de ação que, mais uma vez, permite que os jogadores usem máscaras do grupo de PAYDAY original — Dallas, Hoxton, Wolf e Chains — enquanto seguem rumo à Washington DC para causar uma onda de crimes épicos.”

Esse mês na Epic também acontecendo também uma Megapromoção de jogos com até 75% de desconto, confira a lista com as principais ofertas:

Grand Theft Auto V: Premium Edition - R$ 41,21 (-50%)

EA SPORTS™ FIFA 23 Standard Edition - R$ 89,70 (-70%)

Red Dead Redemption 2 - R$ 98,96 (-67%)

Cyberpunk 2077 - R$ 99,95 (-50%)

Marvel's Spider-Man Remastered - R$ 167,43 (-33%)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - R$ 133,93 (-33%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege - R$ 23,99 (-60%)

Assassin's Creed® Valhalla Standard Edition - R$ 49,99 (-75%)

Far Cry 6 Standard Edition - R$ 62,49 (75%)

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition - R$ 65,96 (-67%)

Assassin's Creed Origins Standard Edition - R$ 26,99 (-85%)

Watch Dogs 2 Standard Edition - R$ 19,49 (-85%)

The Division 2 Standard Edition - R$ 13,49 (-85%)

Gostou de alguma das ofertas? No site da Epic Games você pode adquirir os jogos com o desconto, e ainda tem acesso a lista completa com todas as promoções. O evento vai até o dia 15 de junho.

E para aqueles que adoram a saga de jogos Assassins Creed, uma das franquias mais famosas da Ubisoft, a Steam preparou uma oferta especial com os todos os doze games da série. Com um desconto de 77% o valor total do conjunto fica por R$ 293,01. Os jogos também podem ser adquiridos de maneira individual.

A Steam não divulgou um prazo para o término da oferta, então a promoção pode sair a qualquer momento. Se você tiver interesse em adquirir toda a saga de jogos basta acessar o site da promoção no site oficial da Steam.

NOVIDADES PARA OS CONSOLES DA XBOX

Para a alegria de muitos dos assinantes, recentemente a Xbox anunciou a chegada de mais oito jogos ao catálogo do Xbox Game Pass, confira a lista completa:

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Console e PC) – Entrou dia 01 de junho

The Big Con (Cloud, Console e PC) – Entrou dia 01 de junho

Amnesia: The Bunker (Cloud, Console e PC) – Entrou dia 06 de junho

Hypnospace Outlaw (Cloud, Console e PC) – Entrou dia 06 de junho

Rune Factory 4 Special (Cloud, Console e PC) – Entrou dia 08 de junho

Stacking (Cloud e Console) – Entrou dia 08 de junho

Dordogne (Cloud, Console e PC) – Disponível no dia 13 de junho

Foi anunciada também a lista com os dois jogos do programa Xbox Games with Gold para o mês de junho de 2023. “Adios” (01 a 30 de junho) e “ The Vale: Shadow of the Crown” (The Vale: Shadow of the Crown – 16 de junho até 15 de julho) serão oferecidos gratuitamente para os membros do Xbox Game Pass e Xbox Live Gold, vale lembrar que os títulos estarão disponíveis o para Xbox One e Xbox Series X|S.

NOVIDADES PARA OS CONSOLES DA PLAYSTATION

Se você gosta de economizar uma boa grana na hora de comprar os jogos do seu PS4 ou PS5, aproveite as diversas ofertas disponíveis no “Days of Play”, um evento na PS Store com diversas promoções de jogos digitais.

Além das promoções em jogos como God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, The Last of Us Part I, Need For Speed Unbound e Gotham Knights, você também pode aproveitar descontos oferecidos nos planos Essential, Extra e Deluxe do PS Plus que estão com um preço especial na assinatura de 12 meses. A oferta da Sony permite uma economia de 25% nos planos, veja os preços:

PlayStation Plus Essential por 12 meses — R$ 149,92

PlayStation Plus Extra por 12 meses — R$ 254,92

PlayStation Plus Deluxe por 12 meses — R$ 292,42

Acesse o site oficial da playstation store para conferir todas as ofertas

E se você é assinante do PlayStation Plus, não deixe de conferir os jogos gratuitos mensais de junho, que já estão disponíveis desde terça-feira (06). Com NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi. Os jogos poderão ser resgatados até o dia 03 de julho.