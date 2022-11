Gana vence a Coreia do Sul e está na briga por classificação: 3x2

No primeiro duelo válido pelo Grupo H desta segunda-feira (28), a seleção de Gana mostrou força e venceu a Coreia do Sul por 3x2, no estádio Cidade da Educação. As seleções travaram um bom duelo, recheado de emoções.

A Coreia do Sul começou melhor a partida e tinha certo domínio dela, até Gana abrir o placar e se mostrar mais eficiente nas quatro linhas. Kudus marcou duas vezes e colocou Gana na frente. Coube a Salisu ter a honra de fechar o placar. Com a camisa da Coreia do Sul também tinha jogador com a pontaria afiada. Cho Gue-Sung assinou os dois tentos do time asiático.

Com o resultado, Gana assumiu a segunda colocação do Grupo H, que tem Portugal como líder. Com três pontos, a seleção africana entrou na briga por uma vaga nas oitavas de final. A Coreia do Sul amarga a lanterna, com um ponto, mas ainda tem chance de se classificar. O outro duelo da chave entre Portugal e Uruguai, será disputado nesta segunda-feira, às 16h, no estádio Lusail.

Gana e Coreia do Sul voltam a campo na sexta-feira (2), às 12h. A equipe africana encara o uruguai, às 12h, no estádio Al Janoub. Já a seleção asiática vai enfrentar Portugal, no estádio Cidade da Educação.