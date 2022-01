Gandula improvisado na Copinha viraliza: 'Nem sabia o que fazer'

O Ceará e o Bragantino-PA estrearam na Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta quarta-feira (5), e empataram em 1x1, em Jundiaí. Mas quem roubou a cena não foi um jogador, um técnico ou um gol, e sim um dos gandulas da partida.

Fernando Delpra contou que foi chamado de última hora para trabalhar no jogo, já que não havia profissionais suficientes para a função. Assim, ele prontificou para atuar como gandula - e ganhou uma 'camisa PP', viralizando nas redes sociais.

O novato, aliás, é torcedor do Paulista de Jundiaí, e estreou na função justamente no estádio Jayme Cintra, que é a casa do seu time de coração.

"Primeira vez. Curtindo demais. Faltou gandula e eu me prontifiquei. Na verdade, eu nem sabia o que fazer, comecei a entender agora", brincou, em entrevista concedida no intervalo do jogo ao canal do Paulistão, no YouTube.

Perguntado se voltaria a trabalhar como gandula no torneio, Fernando fez graça e lembrou a derrota do seu time, pouco antes, por 1x0, para o São Bernardo, no mesmo estádio. "Não sei se o Paulista vai deixar porque eu dei azar".