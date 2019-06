Ganhadeiras de Itapuã serão homenageadas por escola de samba

Tradicional grupo de resgate, valorização e fortalecimento da cultura popular, As Ganhadeiras de Itapuã vão sair do famoso bairro em Salvador para a Marquês de Sapucaí. É que no Carnaval 2020, elas serão homenageadas pela Unidos da Viradouro, que fará um samba-enredo com a história do grupo.

A agremiação carnavalesca divulgou no fim de semana um vídeo apresentando o enredo: Viradouro de Alma Lavada. O lançamento oficial do enredo, com a divulgação dos detalhes da preparação do carnaval da escola de samba, será realizado no próximo dia 24, dia em que a Viradouro completa 73 anos.

Contar a história das Ganhadeiras de Itapuã foi uma escolha da jovem dupla de carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon. Os dois assumiram a missão no último dia 13. Eles estiveram na capital baiana no final do mês passado para conhecer de perto o trabalho e a vida das mulheres que integram o grupo nascido em 2004, com o objetivo de resgatar as tradições e preservar a memória cultural do bairro do samba e da poesia.

Vale lembrar que a Unidos do Viradouro é vice-campeã do Grupo Especial em 2019, ficando atrás somente da Mangueira, que venceu o desfile com três décimos de diferença com o enredo História para Ninar Gente Grande, sobre a história do Brasil .