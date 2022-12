Ganhador de bolão da Copa do Mundo morre após sair para buscar prêmio

Um homem, de 51 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (19) em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O corpo apresentava ferimentos na cabeça e estava boiando em um rio.

Segundo a RICtv, a vítima saiu de casa para receber o prêmio do bolão da Copa do Mundo no último domingo (18) e não voltou mais.

Milton Gonçalves é pai de seis filhos e foi encontrado morto por uma vizinha. Não se sabe quanto ele receberia pelo bolão.

O Instituto Médico Legal (IML) já recolheu o corpo. A Polícia Civil investiga a motivação da morte.