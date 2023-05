Gantois lança livro de memórias de Mãe Carmen

Ialorixá do Terreiro do Gantois há 21 anos, e com um importante trabalho social realizado aquela região, Mãe Carmen, de 95 anos, costuma falar sobre sua vida aos frequentadores dali. Mas, como é tradição no candomblé, muita coisa estava registrada apenas de maneira oral.

Agora, finalmente, parte das histórias que ela costuma contar estará no livro Awon Ona Jagun, que será lançado nesta segunda-feira (29), às 18h30, na Câmara Municipal de Salvador. A líder religiosa vai receber também a Comenda Maria Quitéria, por sugestão da vereadora Marta Rodrigues.

A autoria é dividida entre quatro iniciados no candomblé, todos do Terreiro do Gantois: Tanira Fontoura, Tiago Coutinho, José Ricardo Lemos e Rubens Caldas. O design é de Breno Loeser e o livro teve consultoria religiosa de Iyá Kekeré Ângela Ferreira e Iyá Dagan Neli Cristina Oliveira. Há ainda um consultor linguístico, que faz a tradução de parte da obra para o iorubá, o professor Adinelson Akambi Odé.

Tanira, que é historiadora especializada em religiosidade, ressalta a importância de Mãe Carmen e acrescenta que o livro não pretende ser uma biografia, mas um registro de memórias da ialorixá.

"O livro nasceu porque no candomblé aprendemos muito com os mais velhos e Mãe Carmen, baluarte da nossa casa, tentou fazer mudanças estruturais nesses 21 anos. Tentou fazer obras na casa, para dar melhores condições de vida, inclusive condições que ela não teve no passado. Sempre foi uma visionária".

A autora observa que Mãe Carmen sempre enfrentou preconceitos por ser negra, mulher e do candomblé. No entanto, teve forças para enfrentar as adversidades e revelou-se uma profissional muito competente no Tribunal de Contas do Estado, do qual é funcionária aposentada. Há, ainda, o importante papel da líder religiosa no enfrentamento à intolerância. "As mulheres do candomblé sempre foram guerreiras e deixaram um legado muito importante. No Gantois, são quase 200 anos de resistência. Se não fossem essas mulheres, não teríamos o que temos hoje", diz Tanira.

A comunidade-terreiro do Gantois foi fundada por Maria Júlia em 1849. Deixou um legado de formação jeje-nagô, repassado a Iyá Pulchéria e a Mãe Menininha no século XX. Desde 2002, Mãe Carmen ocupa o trono, mantendo a tradição do Terreiro sempre ser comandado por mulheres.

Awon Ona Jagun é parcialmente biográfico e conta a história de Mãe Carmen, incluindo o processo de nascimento dela e como foi conduzida à iniciação.

"Tem toda a convivência dela com a religião, a vida com Mãe Menininha [mãe de Carmen] e trata também de como ela assumiu as responsabilidades religiosas. Ela percebeu a responsabilidade dela ainda muito nova e fez santo com sete anos de idade", observa Tanira.

O livro nasceu por iniciativa dos quatro autores, mas contou com a colaboração de muitos voluntários ligados ao candomblé. Um deles é o designer Breno Loeser, que fez capa, ilustrações e diagramação. "Nós, autores, não conhecíamos Breno. Mas ele queria conhecer o Gantois e ficou encantado. Se predispôs a colaborar e topou. Não tínhamos grana nem editora, mas foi um presente para a nossa mãe".

Foi preparada então uma surpresa para Mãe Carmen, que foi presenteada com uma "boneca" do livro, uma espécie de rascunho do livro impresso. "Foi uma emoção muito grande, ela chorou junto com todos que estavam na entrega. E isso aconteceu durante a obrigação de Oxalá, que é muito importante. Queríamos agradecer por ela salvar as nossas vidas", diz Tanira.

SERVIÇO

Título: Awon Ona Jagun

Autores: Tanira Fontoura, Tiago Coutinho, José Ricardo Lemos e Rubens Caldas

Capa, Ilustrações e Diagramação: Breno Loeser

Consultoria Religiosa: Iyá Kekeré Ângela Ferreira e Iyá Dagan Neli Cristina Oliveira

Consultoria Linguística: Prof. Adinelson Akambi Odé

Editora: Tecnomuseu

Preço: R$ 70 (no lançamento, preço promocional, no pix ou dinheiro: R$ 60)

Lançamento: Segunda-feira (29), 18h30, na Câmara Municipal de Salvador