Garantido na Copa, Brasil terá escalação diferente contra Paraguai

A Seleção Brasileira entrará em campo nesta terça-feira (1º), pelas Eliminatórias, com uma escalação bem diferente. Com a equipe já classificada para a Copa do Mundo no Catar e líder invicta, com 36 pontos, Tite aproveita o restante do torneio para fazer experiências e ajustes. Assim será no duelo contra o Paraguai, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Ao todo, serão seis mudanças no time titular em relação ao empate em 1x1 com o Equador, em Quito, na última quinta-feira (27). A ideia do técnico é misturar jogadores mais experientes com outros mais jovens. Essa será uma tendência na Seleção até o Mundial, que será disputado de 21 de novembro a 17 de dezembro.

"Equilíbrio entre a parte mental e física, experiência e jovem. Essa mescla estamos tendo tempo de oportunizar mais, diferente de 2016 [quando assumiu a Seleção]. Hoje, há esse tempo. Inclusive porque fizemos campanha que deu oportunidade para chegar dessa forma. Estamos deixando de lado o adversário? Não. Tudo tem que ser bom, bola parada, jogo coletivo. Mas a situação nos dá oportunidade de fazer isso com jovens", afirmou Tite.

As principais alterações estarão na defesa, praticamente toda diferente. Nas duas laterais, as mudanças são forçadas: Emerson, expulso no Equador, dará vaga a Daniel Alves, enquanto Alex Sandro, que testou positivo para a covid-19, cede a posição para Alex Telles. Já no gol sai Alisson e entra Éderson, por opção do treinador.

No meio, a novidade é a utilização de Lucas Paquetá e Philippe Coutinho pela primeira vez juntos como titulares. O meia do Lyon, que tinha cumprido gancho, entrará no lugar de Fred. Já o volante Fabinho foi escolhido para substituir Casemiro.

No ataque, nada de mudança. O trio formado por Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha será mantido pelo terceiro jogo seguido.

Assim, o Brasil irá a campo com: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Lucas Paquetá e Philippe Coutinho; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

Experiências

Até aqui, Tite já deu oportunidades a 60 jogadores no ciclo para a Copa do Mundo. Dos 26 atletas convocados neste para a atual Data Fifa, apenas o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, ainda não estreou com a camisa da seleção.

Questionado se a prioridade no momento é a observação de jogadores ou o desenvolvimento do jogo coletivo, Tite afirmou que o "grande desafio é conjugar os dois fatores".

"Ter estrutura de conjunto que permita o individual aparecer. E não transferir responsabilidade, dando um jogo, meio jogo, bota e tira. Dar estrutura de equipe para que o atleta desempenhe o melhor. É o nosso objetivo: conjugar o coletivo com o individual", completou.