Garçom do Vitória, Osvaldo é desfalque contra o Avaí; confira provável escalação

Principal destaque do Vitória na Série B do Brasileiro, Osvaldo não vai entrar em campo contra o Avaí na 9ª rodada. O atacante sequer viajou com a delegação rubro-negra para Florianópolis. De acordo com o clube, o técnico Léo Condé decidiu poupar o jogador em função do desgaste físico gerado após oito jogos seguidos como titular.

A assessoria de comunicação do Vitória informou ainda que a decisão de mantê-lo em Salvador já havia sido tomada antes do triunfo por 1x0 contra o CRB, na última quarta-feira (24). Garçom do time na Série B com seis assistências, Osvaldo, 36 anos, é um dos cinco desfalques rubro-negros para o jogo das 17h30 de sábado (27), no estádio da Ressacada.

O ataque é o setor com mais baixas. Titulares contra o CRB, Léo Gamalho e Matheusinho foram vetados pelo departamento médico. O centroavante torceu o tornozelo no jogo que marcou o retorno dele após se recuperar de uma tendinite na panturrilha. Já Matheusinho sofreu um trauma no joelho e pela primeira vez não apareceu na lista de relacionados de um jogo da Série B.

A tendência é que Wellington Nem e Santiago Tréllez supram as lacunas no ataque rubro-negro, já que Zé Hugo segue não sendo opção. Titular nos sete primeiros jogos da competição, o atacante ainda se recupera de uma inflamação no dente.

Ainda em tratamento de uma lesão na panturrilha, o meia Giovanni Augusto vai desfalcar o meio-campo outra vez. Diante do CRB, o técnico Léo Condé optou por escalar Osvaldo mais centralizado. Como não tem o atacante à disposição dessa vez, Thiago Lopes, Gegê e Diego Torres são as opções para a função. Os três viajaram para Florianópolis.

Uma possível escalação do Vitória contra o Avaí teria Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes (Gegê); Wellington Nem (Railan), Santiago Tréllez e Rafinha.