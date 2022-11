Garçom 'sósia' de Bolsonaro viraliza na internet: 'Já arrumou outro emprego'

Um vídeo de um garçom viralizou nas redes sociais esta semana pela semelhança do homem com o presidente Jair Bolsonaro (PL). A gravação chegou a ser compartilhada por opositores do presidente, como o deputado federal Alexandre Frota (Pros).

“Bolsonaro no aeroporto? Já deixou o Palácio?”, brincou Frota na publicação.

Bolsonaro no aeroporto ? Já deixou o Palácio ? ???????? pic.twitter.com/JZA4dwKgKx — Frota 77???????????? (@77_frota) November 17, 2022

O vídeo mostra um funcionário do restaurante Alexandria, em Cândido Mota (SP), durante seu expediente de trabalho, atendendo aos clientes.

“O Bozo já arrumou outro emprego. Não adianta fazer manifestação. Ele já desistiu”, diz a pessoa que grava o vídeo, mencionando ainda as manifestações feitas por seus apoiadores.

Segundo informações do G1, os funcionários do restaurante já ficaram sabendo da repercussão do vídeo na internet. O garçom 'sósia' foi procurado, mas ele estava de folga nesta sexta-feira (18).