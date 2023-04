Garimpo amigo do bolso

Uma mina de tesouros é o reino de uma deusa. Licença poética à parte, estamos falando de um brechó em plena avenida Bonocô, cuja dona é a deusa do ébano do Ilê de 2019, Daniele Nobre. E, uma vez que se ganha esse título não se perde mais a majestade.

Daniele começou seu empreendimento com peças do próprio guarda-roupa, expandiu e agora tem um rico acervo que vende no instagram @brechomigalokadespega, em feiras pela cidade e em seu espaço físico. Escolhemos esse point para garimpar looks a cara do inverno soteropolitano, ou seja, sem temperaturas baixas. Pensando nas composições com os tons clássicos da nova estação, verde oliva e preto. Elegemos sobreposições leves como coletes e a jaqueta jeans, itens versáteis que vão ter vida longa.

A busca focou em peças estilosas com preço acessível. Se você considerar uma compra igual em lojas de departamentos vai ver que vale a pena. Lembrando sempre: brechós não são bazares de caridade, o custo do negócio, a curadoria e o cuidado no tratamento das peças influenciam os valores. Vem ver nossos achados!

Jaquetinha jeans (R$ 50) com lavagem retrô mais vestidinho fresh (R$ 45) é uma dupla que não tem erro. Se o frio passar, basta amarrar a jaqueta na cintura. O colete dá todo o charme como a terceira peça ideal (R$ 55). A calça cargo de alfaiataria é sem dúvida um hit do momento (R$ 60). O top cropped

de tricô (R$ 40) sobrepõe a blusa telada (R$ 35) que até parece um vestido quando usado com a saia por baixo (R$ 35).

Todos os looks são do Brechó Miga Loka Desapega (@brechomigalokadesapega)