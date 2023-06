Garota de programa é atacada com fogo por motorista: 'Ofereceu dinheiro para ficar quieta'

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma jovem de 18 anos sendo atacada com fogo na Avenida Brasil, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último sábado (10).

Beatriz Sttefany Vilella contou, em entrevista ao G1, que estava no ponto para fazer programas sexuais, quando um carro se aproximou e um homem que estava dentro do veículo, usou um aerossol juntamente com um isqueiro, e jogou em sua direção. O homem ainda deu risada ao ver a vítima com o cabelo pegando fogo.

Nesta segunda-feira (12), a jovem prestou boletim de ocorrência na 36ª DP (Santa Cruz) por tentativa de lesão corporal e injúria por preconceito. De acordo com a jovem, o homem retornou ao local no dia seguinte para pedir que o caso não fosse exposto.

“No outro dia eles voltaram querendo conversar, [e pediu] que eu entrasse dentro do carro e ofereceu dinheiro para a gente ficar quieta, não falar nada nem sair na reportagem falando isso tudo”, disse.

Gabrielle Victória, que estava no mesmo ponto que Beatriz, informou que o HB20 preto já tinha passado antes pelo local, e os ocupantes do veículo teriam xingado as duas no ponto.