Garoto de programa suspeito da morte de Jeff Machado é preso; outro está foragido

O garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, foi preso nesta sexta-feira (2) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de matar o ator Jeff Machado e foi localizado m Santíssimo, na Zona Oeste da capital carioca.

O outro suspeito, Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, amigo de Jeff, está foragido. Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros estiveram em quatro endereços que estavam atribuídos aos dois suspeitos. Jeander tentou fugir ao avistar os policiais, mas foi capturado, de acordo com o G1.

Os pedidos de prisão temporária solicitados pela Polícia Civil contra Bruno e Jeander foram aceitos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (1°).

Os dois foram indiciados por serem suspeitos de matar e enterrar o ator Jeff Machado, que foi encontrado em um baú enterrado. Bruno e Jeander poderão responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Na delegacia durante o primeiro depoimento, os suspeitos negaram que tenham matado o ator no dia 23 de janeiro, e sim, apenas foram responsáveis por ocultar o corpo. No entanto, a polícia descarta a versão dos dois, mantendo a certeza de que eles assassinaram o ator. A polícia já sabe que o chão foi concretado por um pedreiro.

Com a prisão decretada, a família do ator divulgou uma nota por meio do escritório de advocacia que está representando o caso. Os familiares informaram que estavam mais aliviados com a decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

"Até aqui foram 117 dias de dor e tristeza por parte da família, mas sempre com esperança, acreditando na polícia e no andamento das investigações", diz um trecho da nota.

O irmão de Bruno, Diego Machado, revelou que estava bem surpreso com a frieza do familiar, principalmente o suspeito ter sido questionado diversas vezes sobre a localização do corpo da vítima.

"Tem noção que ele foi comigo à delegacia para registrar a queixa? E que ele sabia o tempo todo onde o Jeff estava? Que Jeff dizia que ele era o melhor amigo dele, e ele teve o carão de entrar com a gente lá? É muita crueldade e frieza", disse.

Em relação à fatura do cartão de crédito, movimentações suspeitas foram localizadas, como transações de pequenos valores, até R$ 1.063,34, totalizando R$ 5.392,02.

"Achamos que essa fatura pode conter pistas que podem ajudar a polícia a identificar os envolvidos na morte do Jeff ou trazer outros elementos importantes para a investigação", explica Jairo Magalhães, advogado que representa a família do ator.