Gás de cozinha é vendido por até R$135 em Salvador

Depois que o preço do gás de cozinha sofreu um aumento de 8,2%, na Bahia, comprar o produto nas distribuidoras da capital, usando o cartão de crédito e solicitando o serviço de entrega, significa ter que desembolsar até R$135.

O reajuste anunciado na terça-feira (31) pela empresa que administra a Refinaria Mataripe, Acelen, começou a valer nesta quarta (1°) e está sendo repassado pelas distribuidoras de gás como um acréscimo em torno de R$5 no valor antigo.

Na distribuidora Supergasbras da Rua Maria José, na Federação, o botijão de 13Kg para entrega está sendo vendido por R$135 no cartão de crédito e R$125 no dinheiro. Para retirada no local, o preço cai para R$110 no dinheiro e R$115 no cartão de crédito.

De acordo com um vendedor da loja, que não quis se identificar, nem revelar o preço antigo, o reajuste foi aplicado somente sobre o valor do produto para entrega. O valor foi o mais alto encontrado no levantamento realizado pela reportagem. A pesquisa foi feita em 10 estabelecimentos de Salvador, nesta quarta-feira (1°). [confira lista completa abaixo]

No Brasilgás da Rua 20 de Agosto, no Pau Miúdo, o botijão aumentou R$5. O produto que antes era vendido e entregue por R$127 no cartão de crédito, agora sai por R$132 ou R$127 no dinheiro. O valor da retirada sofreu o mesmo reajuste, mas é comercializado por um preço menor: R$115 à vista e R$125 no cartão de crédito.

Venda 30% menor

Reinaldo Torres é um dos sócios proprietários da JR Distribuidora de Gás, localizada na Rua Ladeira da Mangueira, no Nordeste de Amaralina, e lamenta o fato de já ter sido obrigado a aumentar o valor da mercadoria em 2023. Até então, o último reajuste anunciado pela Acelen foi para menos, no mês passado.

Depois do aumento de R$5 que aplicou no preço do botijão nesta quarta (1°), o produto está sendo vendido e entregue por R$133, sendo R$123 correspondente ao novo preço do gás no crédito (se retirado no local) e R$10 da entrega fixa pelo bairro. A retirada do produto pago com dinheiro sai por R$118 no dinheiro ou no débito.

“Se a gente levar em conta a taxa do cartão, os impostos, que quando aumenta tudo eles também aumentam, o valor seria maior. Esse que repassamos é com base apenas no reajuste da refinaria. A gente não pode passar tudo, porque espanta os cliente”, desabafa Reinaldo, afirmando que já as vendas já caíram 30% apenas no primeiro dia de aumento de preço.

Em nota, a Acelen informou que os preços dos produtos produzidos na Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

A empresa ressaltou que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado.



Preços do botijão

Supergasbras

Preço: retirada - R$110 (dinheiro) e R$115 (cartão); entrega - R$125 (dinheiro)

R$135 (cartão)

Local: Rua Maria José - Federação

Brasilgás

Preço: retirada - R$115 (dinheiro) e R$125 (cartão); entrega - R$127 (dinheiro) e

R$132 (cartão)

Local: Rua 20 de Agosto - Pau Miúdo

JR Distribuidora de Gás

Preço: retirada - R$118 (dinheiro) e R$123 (cartão); entrega - R$118 (dinheiro) e

R$123 (cartão)

Local: Rua Ladeira da Mangueira - Nordeste de Amaralina

Brasilgás Oceano Azul

Preço: retirada - R$110 (dinheiro) e R$120 (cartão); entrega: R$120 (dinheiro) e R$125 (cartão)

Local: Rua Domingos Requião, 42 - Liberdade

FR Gás

Preço: retirada - R$115 (dinheiro) e R$120 (cartão); entrega: variável

Local: Rua Professor Arthur de Macedo - Caixa D’água

Supergasbras

Preço: retirada - R$115 (dinheiro), R$118 (débito) e R$121 (crédito); entrega - R$125 (dinheiro), R$128 (débito) e R$131 (crédito)

Local: Rua Alto do Saldanha, 42 - Parque Bela Vista

Santa Bárbara Gás

Preço: retirada - R$100 (dinheiro) e R$115 (cartão); entrega - R$110 (dinheiro), R$120 (cartão)

Local: Rua Onze de Agosto - Federação

Brasilgás/ Ultragaz

Preço: retirada - R$125 (dinheiro) e R$130 (cartão); entrega: variável

Local: Rua Apolinário de Santana, 100 - Engenho Velho da Federação

Nacional Gás/ Bonfim Gás

Preço: retirada - R$105 (dinheiro) e R$110 (cartão); entrega: a partir de R$120

Local: 2° Travessa, Rua Pedro Gama, 300 - Federação

Aleixo Gás

Preço: retirada - R$115 (dinheiro) e R$120 (cartão); entrega: variável

Local: Avenida Jorge Amado - Sussuarana

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo