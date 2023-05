Gás de cozinha tem terceira alta do ano

A partir desta segunda-feira (1º) o botijão de gás aumentou em média R$5 na Bahia. O aumento se deve à mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passará a ser fixa para todos os estados. A alíquota será de R$ 1,2571 por quilo.

Essa é a terceira alta do valor do gás de cozinha na Bahia este ano. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sindrevgas), a primeira mudança aconteceu em fevereiro, quando o gás aumentou R$5. A segunda veio no mês seguinte, com um aumento de R$3. Com o terceiro e atual acréscimo, são mais R$5.

Na Bahia, a precificação do gás é feita não pela Petrobras, mas pela Acelen, empresa de energia responsável pela Refinaria de Mataripe, localizada em São Francisco do Conde. Em nota, a Acelen afirmou que não houve aumento por sua parte e que, pelo contrário, a empresa reduziu o preço do GLP para maio em relação ao último mês: de acordo com a empresa, o preço do quilo caiu de R$3,69 em abril para R$3,60 em maio.

“A Acelen informa que os preços dos produtos produzidos na Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo”, disse a empresa em nota ao CORREIO.

De acordo com o Sindrevgas, o preço médio do GLP em Salvador em março passou a ser R$128. Com o novo reajuste, um botijão de gás na capital baiana passa a custar aproximadamente R$130.