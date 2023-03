Gás natural impulsiona resultados da PetroRecôncavo

Deu um gás

A PetroReconcavo, produtora independente de óleo e gás em bacias terrestres, registrou um lucro líquido em 2002 552% maior que em 2021, com um valor de R$ 1,15 bilhão. Já a receita líquida anual teve crescimento de mais de 186% se comparado ao mesmo período do ano anterior. A produção média cresceu 72%, com destaque para crescimento de 221% no caso do gás natural. De acordo com o CFO, Rafael Procaci da Cunha, os resultados financeiros de 2022 refletem os investimentos no desenvolvimento das reservas e a boa performance operacional da empresa, aliadas às melhorias nos preços das commodities. Destaque para o aumento do preço médio do petróleo, bem como as significativas melhorias na precificação do gás natural e seus derivados. “O gás natural passa a representar aproximadamente 40% da produção da companhia em barris de óleo equivalente, em linha com nossa estratégia de crescimento e o nosso posicionamento no mercado de gás que nos traz uma espécie de hedge natural contra flutuações no preço do Petróleo”, afirma Procaci.

Aquisições

O 4T22 também marcou a história da Companhia com a aquisição da Maha Energy Brasil, concluída em fevereiro de 2023, ampliando para 60 os campos de petróleo e gás operados pela Companhia. Os ativos adquiridos no closing compreendem a concessão Tiê, na Bacia do Recôncavo, no estado da Bahia, e 75% de participação na concessão Tartaruga (parceria com a Petrobras), na Bacia Sergipe-Alagoas, em Sergipe, ambas em fase de produção. Há ainda um conjunto de blocos exploratórios que compõem o Ativo, na Bahia, localizados em áreas vizinhas às operações da PetroReconcavo nos Polos Remanso e Miranga.

Contrato assinado

A Bamin assinou um contrato que garante à Anglo American a aquisição da produção de minério destinada à exportação da Mina Pedra de Ferro, em Caetité, este ano. A previsão atual de produção da mina é de 1 milhão de toneladas por ano. Pelo acordo, a Anglo American irá comprar o produto com destino ao mercado internacional preservando o selo de qualidade Bamin, que trabalha com um produto de teor acima de 65%, classificado como premium.

ESG

A Braskem conseguiu vender 54 mil toneladas de produtos com conteúdo reciclado em 2022. O resultado significa um crescimento de 144% em relação ao ano anterior. Ainda nesse ecossistema, a empresa investiu R$ 67 milhões na construção de uma planta em Indaiatuba (SP), em parceria com a Valoren, para transformar 250 milhões de embalagens pós-consumo em 14 mil toneladas de resina reciclada de alta qualidade por ano. Adicionalmente, adquiriu 61,1% do capital social da Wise Plásticos, empresa líder em reciclagem no Brasil, com projeto para alcançar capacidade produtiva de 50 mil toneladas de reciclados até 2026.

Instituto

No dia 5 de abril, a Tidelli ai lançar um instituto voltado para o desenvolvimento de talentos. Na mesma data, a fundadora da marca de móveis para áreas externas, Tatiana Mandelli, vai receber o título de cidadã soteropolitana. Atualmente, a fábrica em Fazenda Coutos gera 490 empregos diretos.

Essencial

A Seguros Unimed está lançando o plano Essencial Salvador. Em 2022, comparado com 2021, a seguradora registrou um aumento de 24,11% em seu faturamento na Bahia, superando a marca de R$ 4 milhões nos produtos Saúde. Nos dois primeiros meses de 2023, o crescimento é ainda maior, de 27,55%.

Fiança

O seguro fiança locatícia está ocupando cada vez mais o lugar dos fiadores como garantia do aluguel. Com 51% das apólices da região Nordeste, a Bahia arrecadou, segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), R$ 1 milhão em janeiro, crescimento de 58,4% na comparação com o primeiro mês de 2022.