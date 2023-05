Gasolina mais barata de Salvador é vendida a R$4,89; veja onde encontrar

Após a Petrobras anunciar que a empresa reduzirá em R$ 0,40 por litro o seu preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras, a Acelen, que cuida da Refinaria de Mataripe, informou que não acompanhará o abatimento nos combustíveis na Bahia.

O CORREIO fez um levantamento dos postos com os preços mais baixos que estão sendo praticados em Salvador nesta quinta-feira (18). Os valores, obtidos através do Preço da Hora, do Governo do Estado, são baseados no registro da Nota Fiscal e atualizados a partir da última venda. Os preços foram coletados pela reportagem até às 20h30.

Confira:

R$ 4,89: COPMETRO, NA RUA ANTONIO DA SILVA COELHO 19 ARMAÇÃO

R$ 4,92, POSTO MACRO, BR 324 9272 PIRAJA 9272

R$ 4,92: POSTO PONTO ALTO, BR 324 S/N AGUAS CLARAS

R$ 4,93: POSTO SUBURBANA, AVENIDA AFRANIO PEIXOTO S/N ITACARANHA

R$ 4,94: POSTO PARALELA II, AVENIDA LUIZ VIANA FILHO, 10841 SAO CRISTOVAO

R$ 4,94: POSTO ORLANDO GOMES, AVENIDA ORLANDO GOMES, 1424 PIATA

R$ 4,94: AVENIDA FERNANDES DA CUNHA 80 MARES 40410200

R$ 4,94: POSTO MALIBU, AVENIDA CARDEAL AVELAR BRANDAO VILLELA 286 TANCREDO NEVES

R$ 4,94: RUA ABELARDO ANDRADE DE CARVALHO 351 BOCA DO RIO

R$ 4,94: POSTO SAO GONCALO 6, AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO 10349 CAJAZEIRAS

R$ 4,94: POSTO TROBOGY, AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO 6880 NOVA BRASILIA

R$ 4,94: POSTO NOVO HORIZONTE, AVENIDA LUIS VIANA 4804 PARALELA

R$ 4,94: AVENIDA CARDEAL AVELAR BRANDAO VILELA 2505 MATA ESCURA

R$ 4,94: POSTO SAN MARTIN, AVENIDA SAN MARTINS

R$ 4,94: POSTO UNIVERSITARIO, AVENIDA CARDEAL DA SILVA 908 FEDERACAO

R$ 4,94: POSTO IGUATEMI, AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 4541 PARQUE BELA VISTA

Redução dos preços?

A Petrobras anunciou reduções nos preços do gás de cozinha, gasolina e diesel distribuídos em todo o país, na terça-feira (16). Mas a política de preços da refinaria que repassa os produtos na Bahia deve impedir que os valores mais camaradas alcancem os baianos.

A redução para as distribuidoras do país ocorreu a partir da quarta-feira (17). A gasolina teve redução de 12,6%, o diesel de 12,8% e o GLP, de 21,3%. Na Bahia, a distribuição dos combustíveis é feita pela Acelen - empresa que comprou a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), no governo Jair Bolsonaro (PSL).

Em nota, a refinaria informou que não acompanhará o abatimento nos combustíveis vendidos pela Petrobras, por seguir uma política de preços livre.

“Os preços dos combustíveis seguem critérios técnicos, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, dólar e frete, em consonância com as práticas internacionais de mercado. A empresa possui uma política de preços independente e transparente, a partir de uma fórmula objetiva, homologada pela agência reguladora, que assegura previsibilidade e preços justos, visando um mercado mais competitivo no país”, diz o texto.