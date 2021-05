Gastos com militares na pandemia supera ciência e direitos humanos

Os gastos do Ministério da Defesa com ações da pasta e das Forças Armadas na pandemia já ultrapassou os R$ 572 milhões, número maior do que as despesas do governo federal com ciência e tecnologia, segurança pública, direitos humanos ou diplomacia no combate à covid-19.

A comparação foi feita pelo jornal Folha de S.Paulo por meio de dados de execução orçamentária de ações voltadas à pandemia, alimentados pela Câmara dos Deputados. Entre as funções designadas à pasta da Defesa estão a política do uso da cloroquina, o transporte de pacientes sem oxigência na região Norte e o suporte à vacinação da população.

Além disso, no âmbito fora da pandemia, as Forças Armadas tomaram outras frentes de atuação, desde o controle de estatais até à infraestrutura básica em cidades que não contam com a iniciataiva privada.

Cerca de 82% dos R$ 572 milhões foi destravado de forma emergencial, através de Medidas Provisórias (MPs) assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O montante equivale à R$ 470 milhões. Além desse valor, as Forças Armadas receberam cerca de R$ 2 bilhões via Orçamento da União em 2020.