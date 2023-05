Gastronomia é para ler

Quando eu era garota estudei numa excelente e concorrida escola pública (é, tinha isso), que oferecia na grade curricular, além das disciplinas formais, técnicas industriais, técnicas agrícolas e educação para o lar. Os ambientes, que se estendiam para muito além de salas de aula, eram super bem-equipados. No galpão de técnicas industriais havia maquinário para que pudéssemos fazer protótipos desde caixas de madeira até ítens pessoais como sapatos e utensílios domésticos. Na área reservada às técnicas agrícolas havia uma imensa área de terra boa e limpa, equipada com todos os recursos para plantio, cultivo e colheita de alimentos cem por cento orgânicos. Havia incubadoras, estufas, e a maravilhosidade de podermos nos “sujar” de terra durante aquele tempo dedicado à Educação, como dever e obrigação.

E havia também a disciplina Educação para o Lar. Assim como as duas outras, além de promover a consciência das boas escolhas e a autonomia que precede o consumo - e portanto estamos falando aqui de um sistema POLÍTICO de educação – ainda vestia de aventais os meninos para o corte-e-costura e para a cozinha.

Essas matérias (gosto desta palavra aqui) não eram eletivas mas grade obrigatória (adoro essa palavra aqui) tanto quanto o português, a biologia, história, geografia e matemática. Aliás, enquanto que até hoje ainda não encontrei nenhuma função social para o cateto da hipotenusa em minha vida, por outro lado, o conhecimento adquirido naquelas aulas contribuíram sobremaneira para assentar – não naquele momento, mas muitos anos depois – as bases do meu pensamento político.

Mas por motivos óbvios de controle pelas instâncias econômicas e governamentais este sistema de educação para a autonomia cidadã foi assassinado e substituído por um sistema absolutamente alienador, lobotômico, emburrecedor e ainda escravagista, orientado por algoritmos que pensam muito melhor do que uma humanidade que já era desde que permitiu ser guiada pelo chip do celular, extensão de suas mãos.

Se as nossas crianças ainda estudassem desde o ensino básico técnicas industriais, agrícolas e educação para o lar talvez tivessem outra relação com o consumo (salve Thoreau e o DIY), não aceitassem comer veneno (salve Pollan); composteiras domésticas e seleção de lixo seriam educação básica, de berço, e a emissão de gases para a atmosfera seria bem menor. O comprometimento com essa outra visão de mundo seria capaz de inverter toda essa lógica ilógica de dedicar a vida a ter e não de ser (salve Krenak).

Muitas pessoas ao invés de trabalharem para a agroindústria poderiam ser senhoras de sua produção limpa; muito mais pessoas preparariam as suas próprias refeições de acordo com as suas necessidades específicas ao invés de comprar ração nos supermercados. O veganismo poderia se tornar de forma muito natural uma nova ordem mundial. As nossas crianças quando adultas não abririam mão de seus ideais e não elegeriam ninguém que, assim como elas, não estivesse comprometida com a saúde e o bem-estar comum da humanidade. As nossas crianças leriam. Saberiam a diferença entre escritores e criadores de conteúdo, livros e fake news, e reconheceriam a literatura gastronômica como legítima. Sim, porque a Gastronomia é para ser lida. De Brillat-Savarin a Michael Pollan, de Julia Child e MFK Fisher a Sonia Hirsh e Taís de Sant’Anna Machado, não com olhos de quem procura apenas uma receita para o jantar, mas com olhos voltados para uma espécie de novo Iluminismo que precisamos criar com urgência, que é para lançar luz sobre as trevas da ignorância e truculência onde habitamos neste momento. Educadas e livres para pensar, as nossas crianças talvez não proferissem tantos discursos de ódio contra as diferenças, e talvez até preferissem o brilho das estrelas ao das telas de seus celulares - sem excluí-los é claro, mas reservando-lhes, autônomas, o seu devido lugar em suas vidas.

Como pensar numa nova Educação que não passe pela cozinha, antes mesmo do cateto da hipotenusa?

Kátia Najara é cozinheira e empreendedora criativa do @piteu_cozinhafetiva