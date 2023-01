Gata de Taylor Swift tem patrimônio avaliado em mais de R$ 500 milhões; saiba motivo

Taylor Swift é uma das cantoras mais famosas da atualidade. A estadunidense de 33 anos já conta com 10 álbuns em sua carreira e, em 2022, se tornou artista mais transmitida na história do Spotify.

O sucesso, no entanto, não é só limitado a ela. Uma de suas gatas, Olivia Benson, teve o patrimônio avaliado avaliado em US$ 97 milhões - cerca de R$ 527 milhões na atual cotação.

O número foi anunciado pela The Ultimate Pet Rich List (lista definitiva de animais ricos, via NME). A avaliação ainda colocou a gata de Taylor em terceiro lugar no ranking dos pets com mais dinheiro.

Quem é a gata de Taylor Swift

Chamada de Olivia Benson em homenagem à protagonista da série 'Law & Order: SVU', a gata da raça Scottish Fold chegou à casa de Taylor em 2014.

A artista ainda tem mais dois gatos: Meredith Grey e Benjamin Button - também homenageados por personagens da ficção.

A The Ultimate Pet Rich List explicou de onde veio o alto patrimônio da gata, derivado de suas aparições públicas.

"A gata conquistou sua fortuna ao estrelar ao lado de sua dona em diversos clipes musicais, construiu sua própria linha de produtos e tem participações em diversos anúncios de grande orçamento, incluindo para Coca-Cola e Sneakers," afirmou a publicação.