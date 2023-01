'Gato de Botas 2': Wagner Moura participa de dublagem de filme americano; vídeo

O ator baiano Wagner Moura dubla o personagem Lobo, no filme "Gato de Botas 2: O Último Pedido", que está nos cinemas de todo o Brasil.

Diferente dos vilãos das histórias de Chapeuzinho Vermelho e Três Porquinhos, o personagem de Wagner Moura não é a representação do Lobo Mau. Ele representa a morte.

No segundo filme do Gato de Botas, que é dublado pelo ator espanhol Antonio Banderas, o ceifador Lobo lhe dá a notícia de que o protagonista perdeu oito das suas nove vidas. Gato precisa ir atrás da fonte dos desejos, mas Cachinho Dourados, os Três Ursos e Jack Horner também estão à procura do tesouro.

Além de Wagner Moura e Antonio Bandeiras, o filme conta com um elenco repleto de grandes nomes de Hollywood, como Salma Hayek (Kitty Pata-Mansa), Florence Pugh (Cachinhos Dourados) e Olivia Colman (Mamãe Urso).

IMPECÁVEL! Wagner Moura dublou o vilão da versão em inglês de "Gato de Botas 2" ????????pic.twitter.com/txlfksFelJ — Tracklist (@tracklist) January 5, 2023

