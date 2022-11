Gato é resgatado após cair em cisterna com 10 metros de profundidade na Bahia

Um gato foi resgatado de uma cisterna antiga de aproximadamente 10 metros de profundidade por bombeiros do 2º SGBM, Eunápolis, pertencente ao 6º GBM, de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

A ocorrência aconteceu neste domingo (20), no bairro Jardim Amendoeira, na cidade de Eunápolis. Os militares foram acionados através do Centro de Telecomunicações (Cicom).

Para a recuperação do felino os bombeiros utilizaram técnicas de resgate em altura com o emprego do tripe. Após a montagem de toda estrutura um militar desceu, estabilizou o animal e o resgatou de forma segura. Sem ferimentos aparentes o animal foi deixado sob os cuidados do tutor que recebeu algumas orientações da guarnição.