Gato é salvo com vida de incêndio que destruiu galpão em Juazeiro

Um incêndio destruiu um galpão em Juazeiro, no norte da Bahia, na manhã desta quinta-feira (20). Depois de quatro horas de combate, bombeiros do 2º Grupamento conseguiram conter as chamas. Um gato que estava no imóvel foi resgatado pelos bombeiros, sem ferimentos aparentes. Não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Durante o trabalho de combate, os bombeiros tiveram que resfriar os imóveis vizinhos para que o fogo não se alastrasse mais. Depois, eles seguiram em o ataque direto às chamas para conter o incêndio.

De acordo com informações do proprietário do galpão, no local estavam um caminhão e cerca de 10 mil caixas.

Após finalizar o rescaldo, os bombeiros passaram algumas orientações de segurança para os responsáveis pela edificação.