Gato é socorrido por bombeiros após ficar com cabeça presa em lata na Bahia

Um gato foi socorrido por bombeiros em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, depois de ficar com a cabeça presa em uma lata, nesta segunda-feira (16).

A situação aconteceu no prédio de uma escola do bairro Mimoso 2, no início da manhã. O vigia da unidade escolar fazia uma ronda quando encontrou o gatinho com a cabeça presa. Ele chamou os bombeiros.

Os bombeiros chegaram e usaram um corta a frio e uma tesoura elétrica para romper a lata e retirar a cabeça do gato. O trabalho exigiu cautela para que o animal não se machucasse.

O resgate durou poucos minutos. Os bombeiros notaram que o gato não teve ferimentos. A orientação é que em situações similares, a população acione o Corpo de Bombeiros pelo 193.