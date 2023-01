'Gato' em fazenda de Juazeiro tinha capacidade para abastecer 1.400 casas por um mês

Uma fazenda em Juazeiro foi flagrada furtando energia. A carga desviada, de 165 mil quilowatt-hora, é suficiente para abastecer 1.400 casas pelo período de um mês.

De acordo com a Neoenergia Coelba, uma ação em conjunto com a Polícia Civil fez a remoção do "gato" de energia na fazenda de cultivo de manga e melão, no Povoado Campo dos Cavalos.

A fazenda foi mapeada através de softwares inteligentes utilizados pela Neoenergia Coelba no combate às ligações clandestinas em toda a Bahia. Em campo, seis equipes da distribuidora, três policiais e um perito constataram a fraude. O proprietário, que não estava na unidade, será intimado e irá responder a um inquérito policial.

“Neste começo de ano seguimos focados em combater as ligações clandestinas na Bahia. Destacamos que a nossa atuação independe do local ou o tamanho do empreendimento. Todos que estão furtando energia, e que sejam identificados pelos nossos profissionais, serão regularizados e estarão suscetíveis às punições previstas em lei”, destacou o gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida.

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba (www.neoenergiacoelba.com.br) na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.