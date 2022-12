Gato invade entrevista de Vini Junior na Seleção Brasileira; veja

A entrevista do atacante Vinícius Júnior, nesta quarta-feira (7), em Doha, no Catar, passou por um momento inusitado. Enquanto o jogador respondia às perguntas dos jornalistas, um gato invadiu a mesa que Vini Jr. estava e arrancou risadas do atacante.

O animal estava na sala do estádio Grand Hamad, local de treinos do Brasil durante a Copa do Mundo. O gato foi rapidamente retirado pelo assessor de imprensa da da CBF.

kkkkkkkkkkk um gato invadiu a coletiva da seleção brasileira pic.twitter.com/fkaGQ7kkyS — njdeprê - marlon ???????????????? (@njdmarlon) December 7, 2022

Após a entrevista de Vinícius, quando a mesa já estava vazia, ele voltou ao local e ficou deitado. Vini Jr. é um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo. Ele falou sobre a responsabilidade de representar a Seleção e o sonho de jogar o Mundial.

Nesta sexta-feira (9), o Brasil encara a Croácia, em mais um jogo eliminatório, dessa vez pelas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará na semifinal o vencedor de Argentina x Holanda.