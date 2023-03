Gato preso em cerca de arame farpado é resgatado na Bahia

Um gato que estava preso numa concertina - tipo de cerca de arame farpado comumente usada em muros - foi resgatado na manhã desta segunda-feira (13), por bombeiros militares do 2° SGBM, em Ipiaú, no sul da Bahia. O animal estava preso a cerca de segurança do muro de um condomínio residencial.

Para o resgate a equipe utilizou a escada e corta frio, retirando o arame preso ao felino e acomodando o animal em uma caixa de transporte apropriada. Após o resgate o gato foi avaliado pelos bombeiros e estava com um pequeno ferimento no rabo.

O felino foi deixado os os cuidados do tutor que recebeu algumas orientações dos militares. A ocorrência aconteceu na Rua Manoel Souza Chaves em Ipiaú.