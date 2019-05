Gato que interpretou Church em 'Cemitério Maldito' morre semanas após estreia

Foto: Divulgação

Leo, o gato que interpretou Church e foi uma das estrelas do filme de terror "Cemitério Maldito", morreu semanas após a entreia do longa. Kirk Jarrett, dono e treinador do felino, anunciou o falecimento em uma postagem no Instagram.

"É com profunda tristeza que contamos que Leo morreu. Ele deixará muitas saudades. Que sua estrela sempre brilhe forte", diz a mensagem.

Além de Leo, mais quatro gatos foram usados na filmagem. No entanto, é Leo quem aparece nas imagens de divulgação do filme, que foi lançado no dia 9 de maio no Brasil.

"Leo é um gato confiante que senta e fica. Todo o seu propósito era ser este gato do pôster, como o gato Church. Quase sempre que você o vê, em imagens de divulgação e trailers, como um gato morto-vivo, estamos falando de Leo", explicou Jarrett, em uma entrevista recente ao site AV Club.

O filme conta com Jason Clarke, Amy Seimetz e John Lithgow no elenco, sob direção de Kevin Kölsch e Dennis Widmyer.

Veja o trailer.