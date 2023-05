Gavião é resgatado por bombeiros após colidir com fiação elétrica na Bahia

Bombeiros militares de Feira de Santana resgataram um gavião, nesta segunda-feira (15), na Rua Artemia Pires, no bairro Sim. Segundo moradores, dois gaviões haviam colidido contra a fiação elétrica de um poste do condomínio.

De acordo com os cidadãos, um dos animais não resistiu, enquanto o outro ficou preso entre os blocos de apartamentos com a pata machucada. Os militares realizaram a captura da ave utilizando técnicas adequadas e com cuidado para não estressar e machucar ainda mais o animal.

Após o resgate, o gavião foi levado para a clínica Mama, onde foi avaliado por um profissional veterinário e receberá tratamento adequado. Após a recuperação, a ave será levada para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e devolvida ao seu habitat natural.