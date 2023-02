Gefferson Vila Nova expande produção de ateliê de moda par atender demanda até internacional

O ateliê de Gefferson Vila Nova está a mil - e não é por causa do Carnaval (ainda). O designer de moda teve que ampliar sua produção para atender demandas internacionais, que se somaram à sua participação na Casa Nordestesse, à reedição dos uniformes que o time da Chandon vai usar no Baile da Vogue nesta sexta-feira (10) e ao figurino que o músico Migga, filho de Carlinhos Brown, usou na capa do single “Códigos, Mistérios e Auês" (com lançamento também nesta sexta).

Uniforme da Chandon assinado por Gefferson Vila Nova para o Baile da Vogue (Foto: divulgação)

"A Chandon já era uma parceira de longa data. Criei o uniforme da marca no ano passado para o Baile da Vogue usando tecidos exclusivos assinados pela Vicunha. Deu tão certo que o look foi adotado e tivemos apenas que reproduzi-los novamente para a festa desse ano. Além dessas peças, já estamos firmando outros projetos", revela Gefferson.

Já a coleção da Nordestesse é um desdobramento da série masculina criada em novembro e que chegará em Portugal no final de março, quando passará a ser vendida em uma multimarcas do país europeu.

Capa do single de Migga; músico usa look Gefferson Vila Nova (Foto: reprodução)

"Quando à Migga, foi um prazer vesti-lo. Tive uma reunião com Gil Alves, que assina a concepção artística do projeto, e com Fagner Bispo, que está à frente da produção de moda do artista, e definimos os looks, feitos sob medida com tecidos também da Vicunha, marca com a qual sempre trabalho, e que são ideais para a proposta que imaginamos".

O trio já atuou junto em outros projetos, como o Afro Fashion Day, desfile realizado pelo Jornal CORREIO para celebrar o Mês da Consciência Negra. Fagner também assinou o style dos dois últimos desfiles da marca de Gefferson Vila Nova na Casa de Criadores.

Looks desfilados no Afro Fashion Day; alguns integram a coleção que será vendida em Portugal (Foto: Lucas Assis)

Depois de dar conta dessa maratona fashion, Gefferson já começou outra: vestir artistas para o Carnaval, que começa na semana que vem. Na lista tem gente famosa, "mas ainda está em sigilo", conta.