Gêmeas Lacração fazem implante de silicone juntas

Companheiras insperáveis de MC Loma, as Gêmeas Lacração Mariely e Mirella Santos, que têm 19 anos, divulgaram uma novidade nas redes sociais nesta terça-feira (4): Estão fazendo uma operação de implante de silicone juntas.

Mariely postou a novidade em seu perfil no Instagram junto com uma foto das duas no hospital. "Estamos realizando um sonho! Alguém adivinha?", perguntou a gêmea. Uma das seguidoras respondeu logo em seguida: "Silicone é?", e Mariely respondeu: "Yes!".

Mirella, que ainda ganhou uma declaração de amor da irmã na postagem, ainda brincou com a situação. "Gêmeas até nisso!", comentou ela na postagem de Mariely.