Gêmeos usam androginia como expressão artística

Venâncio e Vinicius

Eles são gêmeos e se reconhecem como andróginos. Misturam características femininas e masculinas nas suas estéticas e não se prendem a rótulos. Os modelos Vinicius e Venâncio Brandão (22 anos)(@androginos) defendem a liberdade de ser e enxergam a moda como uma ferramenta de união. Ao invés de tentar se distinguir através das roupas, eles geralmente optam por peças parecidas, já que ver o outro é como olhar para si próprio. “Desde pequenos, gostamos de nos vestir iguais. Quando começamos a trabalhar como modelos vimos que nossa estética era diferente do padrão do mercado e que isso poderia ser um diferencial. Nosso sonho é ingressar no mundo da moda, também fazendo styling, maquiagem e, assim, alcançar mais pessoas com nossa arte” explica Vinícius.

Muito brilho para Venâcio Brandão lacrar

As semelhanças vão além das roupas e invadem o campo espiritual. Eles têm uma conexão muito forte. “Sabemos quando o outro está triste. Na época de escola, Vinícius levou uma bolada na barriga durante a aula de Educação Física e senti a mesma dor, na mesma região, sendo que estava em outro sala”, lembra Venâncio. Quanto à personalidade, Vinicius é mais extrovertido, enquanto o irmão é um pouco mais tímido. Mas até no conversar, sentimos uma sintonia, como se um completasse o outro.

Para esse editorial, a dupla mostra essa conexão em looks bem parecidos, que flertam com a androginia. Blazers trazem a formalidade e as características mais masculinas, enquanto os acessórios coloridos e cheios de brilhos, desconstroem tudo, inserindo uma força mais feminina e enaltecendo a casualidade. Seres híbridos, livres, que brincam com a moda e reforçam o amor um pelo outro, sempre.

Vinícius Brandão em uma pose nada básica

Créditos

Fotos Pedro Salles (@_pedro_salles) Beleza Kal Nascimento (@kalnascimentostudio)

Produção de Moda Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Estúdio Pós Escrito (@pos_escrito)