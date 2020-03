General Heleno testa positivo para coronavírus, diz rádio

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, testou positivo para o coronavírus. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira (18).

O general também integrou a comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Heleno já tinha feito outro teste, que deu negativo, no último dia 13. “O meu exame, realizado ontem, para diagnosticar a presença de coronavírus, deu negativo”, disse em seu perfil no Twitter.

Heleno tem 72 anos e integra o grupo de risco para a doença. Com o novo caso, são 16 as pessoas que integraram a comitiva de Bolsonaro ou tiveram contato com o grupo nos Estados Unidos que testaram positivo para o coronavírus.