'Genialidade': jornais estrangeiros reagem à vitória do Brasil

A vitória por 1x0 diante da Suíça deu a classificação para as oitavas de final de forma antecipada para o Brasil. Com um golaço de Casemiro, a seleção chegou a 6 pontos e aguarda a definição do seu adversário, que sai do Grupo H. Na imprensa internacional, o lindo chute do volante brasileiro e vaga nas oitavas foram os destaques das publicações após a partida.

Na manchete do Olé, tradicional jornal esportivo da Argentina, o lance de Casemiro aos 38 minutos da segunda etapa foi classificado como 'genialidade'. "Pela genialidade de Casemiro, Brasil ganha da Suíça e classifica para as oitavas", afirmou o Olé em seu site. Na Alemanha, o Bild também deu destaque ao lance do volante: "Gol dos sonhos do Brasil. Saudações verdes, amarelas e azuis".

Fotos: Reprodução

Já o Blick, jornal da Suíça, valorizou a atuação da sua seleção e definiu a equipe do seu país como 'corajosa'. O gol de Casemiro foi descrito como um choque ao fim da partida. "Seleção corajosa perde para recordista de títulos mundiais", escreveu o veículo.

A definição da segunda vaga do Grupo G segue em aberto e a Suíça enfrentará a Sérvia na ultima rodada, na sexta-feira (2). A imprensa sérvia também repercutiu a vitória do Brasil, mas com o foco na chance de classificação do país após a derrota da Suíça, adversária direta.

"Tudo bem! Casemiro passou pelo bloqueio suíço e salvou a chance das águias", escreveu o jornal sérvio MozzartSport em seu site. A equipe tem um ponto até agora, conquistado no empate em 3x3 contra Camarões nesta segunda-feira.

Foto: Reprodução

Confira outras manchetes na imprensa internacional após Brasil 1x0 Suíça:

L´Équipe (França): "Casemiro oferece vitória e qualificação ao Brasil"

Marca (Espanha): "Casemiro põe o Brasil nas oitavas"

Mundo Deportivo (Espanha): "Brasil ganha com gol de Casemiro e já está nas oitavas"

El País (Uruguai): "Casemiro deu o triunfo e a classificação aos nortenhos para as oitavas de final!"