Geninho avalia estreias de Carleto e Romisson no Vitória

O técnico Geninho promoveu a estreia de três jogadores durante o triunfo do Vitória por 3x1 contra o Oeste, na noite de terça-feira (8), no Barradão. Thiago Carleto, Romisson e Jonathan Bocão vestiram a camisa rubro-negra pela primeira vez e agradaram o comandante do Leão.

O lateral esquerdo Thiago Carleto foi escalado entre os titulares. Ele substituiu Capa, que estava suspenso, e foi um dos protagonistas do jogo. Contratado na semana passada, o atleta de 30 anos permaneceu em campo durante todo o duelo e surpreendeu o técnico Geninho, com quem já havia trabalhado no Avaí, em 2014, quando o clube catarinense conquistou o acesso à Série A.

"Carleto pus para jogar com tranquilidade, porque foi meu jogador no Avaí, subiu comigo. Bocão também conheço. Sei a caraterística deles. Jogadores que vão nos ajudar. Carleto tem grande vantagem, porque vem com grande experiência nas costas. Isso ajuda o grupo. Sabe conviver com maus momentos no jogo, sabe se dosar, tem boa técnica. Até esperava menos dele, em estreia você fica com o pé atrás, mas ele foi bem. Se soltou, marcou, marcou jogador que ele conhecia bem, Roberto, que jogou com ele no Avaí. Gostei bastante do Carleto. Espero que, quando Bocão tiver oportunidade, que ele também possa nos ajudar da mesma maneira", afirmou o técnico rubro-negro.

Assim como Thiago Carleto, o lateral direito Jonathan Bocão também chegou à Toca do Leão na semana passada, mas teve pouco tempo na partida de estreia. O jogador entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo no lugar de Wesley. Já Romisson teve um tempo inteiro para mostrar serviço, pois substituiu Felipe Gedoz no intervalo. Apesar de ter sido contrato em maio, a primeira oportunidade do volante de 23 anos foi diante do Oeste.

"O Romisson vinha treinando bem e merecia uma chance. Estava pedindo um espaço, então por que não dar? Se ele treina bem, demonstra qualidade, tem que ter chance. Não tem essa coisa de ter idade ou não. Está jogando bem, vai para a arena. Ele aproveitou muito bem, entrou bem, fechou espaço, jogou. É um jogador de técnica, mais franzino, mas é jogador que tem técnica apurada. Entrando e marcando, pudemos liberar Lucas Cândido para chegar na área. Também fiquei muito contente. Quero jogadores aproveitando a oportunidade quando têm", disse Geninho.

O triunfo diante do Oeste tirou o Vitória da zona de rebaixamento da Série B. Com 29 pontos, o rubro-negro subiu da 18ª para a 16ª colocação na tabela de classificação. O Leão volta a entrar em campo na sexta-feira (11), quando visita o Cuiabá, às 21h30, na Arena Pantanal.