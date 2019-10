Geninho comemora pontos fora de casa, mas reconhece má atuação

O Leão ainda vive momento delicado na Série B do Brasileirão, mas vai voltar para Salvador com motivos para sorrir. Em dois jogos longe dos seus domínios o time conquistou quatro dos seis pontos disputados - triunfo sobre o Cuiabá e empate com o Criciúma. Resultados preciososos na luta contra o rebaixamento e que foram valorizados pelo técnico Geninho.

Para o comandante rubro-negro, o Leão conseguirá cumprir o seu objetivo de se manter na segundona se conseguir manter a mesma pegada. Nesta sexta-feira (18), o rubro-negro recebe o Londrina, às 21h30, no Barradão, em mais um confronto direto na competição.

“Você sempre quer o máximo de pontos, mas eu não posso reclamar. Jogar em Criciúma e Cuiabá é muito difícil, mas de seis pontos ganhamos quatro. Eu falei para os meninos que se a gente mantiver essa performance atinge o objetivo. Agora temos mais um jogo de seis pontos, contra o Londrina, outra parada, mas em casa. Se a gente conseguir essa vitória começa a respirar um pouco”, analisou o treinador.

“Nós temos mais nove jogos, tenho hoje 33 pontos. Se a cada dois jogos eu fizer quatro pontos, daqui a pouco chego lá. Eu sei que é difícil, não é fácil de cada seis pontos fazer quatro. Quando chega nas últimas dez rodadas quem está para cair entra em desespero, quem está em cima vem com tudo. Não tem jogo fácil. Esse ano a Série B mostrou uma característica diferente, está muito embolada. O América-MG chegou a ser lanterna e está brigando entre os quatro. Qualquer equipe que você joga ou está brigando para não cair ou para subir”, continuou.

Geninho, no entanto, reconheceu que o time não fez uma boa partida contra o Criciúma. Para ele, o execesso de jogos tem feito a equipe oscilar dentro da competição.

“Fizemos um jogo bem abaixo do que a gente tinha feito. Quando você começa a jogar terça e sexta, cai um pouco de produção. Foi isso que aconteceu, em um gramado pesado. O Criciúma tem jogadores de qualidade que se você der espaço jogam. Eu mudei o que poderia mudar, se tivesse mais substituições faria mais duas porque o nosso time jogou abaixo", explicou.

Na bronca

Geninho só saiu na bronca mesmo com o árbitro Felipe Gomes da Silva. Para ele, o juiz deixou de marcar um pênalti em Anselmo Ramon quando a partida já estava empatada em 1x1.

"No momento eu tive a impressão de que poderia ter sido pênalti. Vendo a imagem depois eu tive a certeza. É nítido que quando o Anselmo vira o jogador puxa ele. É só ver a imagem. Na hora tem aquela chiadeira porque não tinha motivo para o Anselmo cair. Ele só caiu porque foi puxado. Hoje quando termina o jogo você tem todos os lances e eu tive a certeza que foi pênalti. Mas faz parte e você tem que conviver com isso", reclamou.