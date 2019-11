Geninho só vai definir time titular às vésperas do apito inicial

O final de temporada tem sido custoso ao Vitória. Com praticamente dois jogos por semana, além de desgaste com viagens e treinamentos, o elenco rubro-negro tem sofrido com lesões. Não têm sido raras as ocasiões em que o técnico Geninho só consegue definir o time titular momentos antes dos jogos e, contra o Brasil de Pelotas, na próxima terça-feira (5), às 20h30, não será diferente.

Dessa vez, o treinador rubro-negro aguarda uma posição do departamento médico sobre os laterais Bocão e Chiquinho, além do atacante Wesley - a quem Geninho classificou, após o último jogo, como seu melhor jogador. O trio realizou exames na manhã desta segunda-feira (4) e sequer participou do último treinamento antes do jogo.

Para não dar sopa ao azar, Geninho revelou em entrevista coletiva, no Barradão, que pensou em uma formação sem esses jogadores, mas que só vai definir o time, de fato, no dia do jogo.

Sem Bocão, o candidato para a lateral direita é Van, titular em 15 jogos na atual Série B. Apesar de ser lateral esquerdo de origem, Chiquinho vem atuando mais no meio-campo e caso realmente não esteja em condições de jogo quem deve entrar é Rodrigo Andrade.

"Algumas substituições são claras. Se não jogar o Bocão, joga o Van. Trabalhei a possibilidade do Rodrigo Andrade no meio, algumas mudanças na frente, já que não tenho o Jordy nem como opção", afirmou Geninho, escapando de contar o time que tem em mente.

A maior preocupação de Geninho é, sem dúvidas, a situação de Wesley. O treinador do Leão não faz a mínima cerimônia para afirmar isso. As opções para a vaga são Felipe Gedoz, que sairia do meio-campo para atuar como um atacante de beirada, e Eron, centroavante de ofício.

"Estou trabalhando com algumas situações. Mas torço muito para que o Wesley seja liberado, porque, na minha opinião, ele é uma das melhores válvulas de escape no ataque. Tem um contra um bom, é rápido, defende bem. Se não jogar, faz falta. Ele vem sendo um ponto positivo", disse Geninho.

A vida corrida no Vitória vai continuar até a penúltima rodada da Série B. Serão mais três semanas enfrentando dois jogos por semana, com o espaço de apenas três dias entre um jogo e outro: depois do Brasil de Pelotas, o rubro-negro enfrenta o Paraná, na sexta-feira (8). Na próxima semana tem compromissos contra CRB e América-MG, nos dias 12 e 15 de novembro, respectivamente.

Já no dia 19 vai até o Paraná para enfrentar o Operário. Antes do último jogo do ano, contra o Coritiba, no dia 30, Geninho terá 10 dias para descanso, recuperação e treinamento. A peleja contra o Coxa acontece no dia 30 de novembro, um sábado, no Barradão.

*com supervisão do subeditor Miro Palma