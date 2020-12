Geólogo acusado de crime sexual contra ex-enteada é preso no interior da Bahia

Acusado de ter cometido crime sexual contra a ex-enteada, um geólogo, de 68 anos, foi preso, nesta quarta, 16, na cidade de Jussara, região nordeste da Bahia. O acusado cometeu o crime no município de Sento Sé, distante 237 quilômetros da cidade onde foi preso. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Jussara, Paulo Ribeiro de Souza, o homem tinha mandado de prisão preventiva expedido desde setembro. O cumprimento da decisão judicial foi feito após denúncia anônima, recebida através do telefone da delegacia.

“Prontamente entrei em contato com o responsável da Vara Criminal de Sento Sé, que me repassou a cópia do documento e informou que ele havia cometido o crime contra a ex-enteada. Iniciamos as diligências e o localizamos em sua casa, no centro de Jussara”, informou o delegado.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para o Complexo Policial de Irecê, onde passou por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica da unidade. Em seguida foi encaminhado para o Complexo Policial de Itaguaçu da Bahia onde ficará à disposição da Justiça.