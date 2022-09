Geomanta instalada em Pau da Lima deve beneficiar mais de 160 famílias

Uma geomanta com pouco mais de mil m² foi entregue neste sábado (3), no bairro de Pau da Lima. O equipamento foi aplicado em uma área de risco que ficava na Rua do Ouro. Segundo a prefeitura, a proteção vai beneficiar 162 famílias que moram perto de uma encosta que existe na localidade e deve evitar futuros deslizamentos de terra em dias chuvosos. Ao todo, foram investidos R$207,6 mil, provenientes de recursos municipais.

Na cerimônia de entrega, o prefeito Bruno Reis afirmou que a meta é instalar contenções definitivas e geomantas em 400 pontos da cidade. A geomanta da Rua do Ouro é a 235ª construída desde 2016 e a 37ª somente na região administrativa de Pau da Lima.

“Nossa cidade possui 1.040 áreas de risco e, antes, a realidade quando chovia era encosta desabando e casas soterradas. Agora, a intenção é chegar a, pelo menos, 400 áreas protegidas com contenções definitivas e geomantas já concluídas e em andamento pela Prefeitura, desde 2013. Nunca houve tanto investimento para proteção das áreas de risco na história de Salvador e, por isso, temos dois anos sem nenhuma vítima das chuvas na cidade”, afirmou o prefeito.

Moradora da região, a autônoma Rosângela Santos, 23 anos, disse que há alívio na comunidade após a intervenção. “Aqui era difícil e perigoso, pois havia o risco de o barro descer, cair em cima da casa e soterrar a gente. Era um local cheio de mato e lixo, dava muito medo quando chovia. Agora melhorou bastante, estamos supertranquilos”, disse.

Mudanças climáticas

Para o diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, as intervenções contínuas são importantes para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. “Já estamos no mês de setembro e ainda continua chovendo em Salvador. Chegou uma frente fria que, além de derrubar as temperaturas, com até 19ºC, veio acompanhada de ventos fortes de até 56,2km por hora, que chegaram a destelhar algumas casas. Por isso, o trabalho continua para garantir a segurança dos cidadãos”, pontuou.

A Codesal monitora 18 mil m² de áreas de risco e, pelo diagnóstico realizado pelas equipes em campo, as localidades que mais necessitam da aplicação da tecnologia têm sido alcançadas. Ainda segundo a prefeitura, são os técnicos da Codesal que fazem a análise dos locais e apontam a possibilidade da instalação da estrutura a partir da análise de inclinação do talude, entre outros critérios.

Neste sábado, a previsão do tempo é de céu nublado e parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. No domingo (4), o clima instável deve permanecer, mas as chances de chuvas caem para 30%, sem riscos para alagamentos e deslizamentos.

Quadra

No evento, Bruno Reis anunciou a construção de uma quadra poliesportiva na comunidade, atendendo ao pedido dos próprios moradores.

Ao vistoriar as obras da ligação viária Gal Costa x Pau da Lima, que fica ao lado da Rua do Ouro, Bruno Reis afirmou ainda que a expectativa é de que a nova via seja entregue até novembro. O projeto prevê a criação de um binário que deverá reduzir os engarrafamentos da rua direta de São Marcos.