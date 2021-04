George R.R. Martin sugere que está 'muito atrasado' no próximo livro de GoT

Após revelar que escreveu centenas de páginas do próximo livro de Game of Thrones, The Winds of Winter, George R.R. Martin desabafou sobre a pressão para "recuperar o atraso" e sugeriu que está longe de terminar a obra. (Via NME)

No site oficial, chamado Not A Blog, Martin falou sobre como a rede social perdeu o objetivo inicial ao longo do tempo e escreveu:

“O que eu imaginei como um prazer ocasional e uma forma de manter contato com meus leitores se tornou um blog (ironicamente, ao mesmo tempo que todo mundo estava abandonando os blogs pelo Facebook e Twitter), completo com um senso de obrigação.”

Então, o escritor disse que existe uma sensação 'opressora' em tentar recuperar o atraso dele, uma possível referência ao livro aguardado pelos fãs de Game of Thrones desde o lançamento de A Dance With Dragons, em 2011.

“E quando muitas coisas acontecem muito rápido, eu fico cada vez mais para trás. Estou muito atrasado agora, e a perspectiva de tentar recuperá-lo está parecendo cada vez mais opressora."

Martin continuou e falou que, apesar das conquistas da carreira, a pandemia tem sido um período difícil para ele: